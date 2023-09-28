الكوليرا تحصد 20 شخصا في زيمبابوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات الصحية في زيمبابوي، أمس، وفاة 20 شخصا في تفشي جديد لوباء الكوليرا.

وأوضح وزير الصحة دوغلاس مومبشورا في تصريحات، أن الوباء ضرب منطقة بوهيرا بمنطقة مانيكالاند، مشيرا إلى أن التفشي بدأ منذ 26 أغسطس الماضي.

ووفقا لوزارة الصحة ورعاية الطفل، فإن البلاد سجلت 4160 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، مع 20 حالة وفاة مؤكدة، و94 حالة وفاة مشتبه بها منذ فبراير الماضي.