فرنسا تستسلم وتسحب سفيرها من النيجر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استسلمت فرنسا أخيرا للضغوط التي مارسها قادة الانقلاب في النيجر، واعترفت بسحب سفيرها وعودته إلى باريس.

وقالت الرئاسة الفرنسية «إن السفير سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، غادر العاصمة نيامي صباح أمس، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر، لوكالة فرانس برس.

وأكد المصدر الدبلوماسي «غادر السفير وستة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة صباحا، وأكد المصدر الوزاري ذلك، مشيرا إلى أن الطائرة التي تقلهم اتجهت إلى تشاد.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عودة إيتيه إلى باريس «في الساعات المقبلة»، وفي اليوم التالي، أكد العسكريون الذين نفذوا انقلابا في 26 يوليو أطاح بالرئيس، محمد بازوم، أنهم يتوقعون أن «تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنية».

ومنذ نهاية أغسطس، يطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه وقد جردوه من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه، ومنذ حدوث الانقلاب، تؤكد فرنسا أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي.

وأعلن ماكرون الأحد الماضي أيضا أن فرنسا ستسحب جنودها في النيجر البالغ عددهم 1500 تقريبا بحلول نهاية العام، بعدما كانت السلطات العسكرية طالبت بذلك أيضا.