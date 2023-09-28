انت الان تتابع خبر تسمم جماعي بحفل زفاف في كركوك.. تفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة كركوك، مساء الأربعاء، عن تسمم 100 شخص بحفل زفاف في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة كركوك صباح نامق في حديث لـ الخليج 365، إن "100 شخص تناولوا طعام العشاء بحفل زفاف في الحويجة وتعرضوا للتسمم".

وأضاف نامق أن "50 شخصاً منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى"، مشيراً الى أن "الباقين تحت العلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة".

وجاء هذا الحادث بعد ساعات من فاجعة شهدها قضاء الحويجة بمدينة الموصل، إذ تسبب حريق داخل قاعة للأعراس بوفاة وإصابة المئات بينهم أطفال ونساء.