شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كلوب عقب فوز ليفربول أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على فوز فريقه أمام نظيره ليستر سيتي، في منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره ليستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف، وتأهل لدور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونشرت شبكة " بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: لم تكن أفضل بداية، بل كان في الواقع العكس، لقد أتيحت لنا فرص كبيرة في الشوط الأول ولم أصدق أننا لم نسجل.

وتابع: ليستر فريق جيد، قلبنا الأمور دقيقة تلو الأخرى وكان أداء جيدًا، كان هناك الكثير من القصص الصغيرة.

وأضاف: كان سوبوسلاي مفاجأة بمدى سرعة تأقلمه، كان ذلك منذ الدقيقة الأولى تقريبًا، لاعب من الطراز الأول يتمتع بجودة كبيرة، إنه لايتوقف أبدًا، إنه يتعلم الكثير من المباراة.

واستكمل: منذ الدقيقة الأولى من التدريب، كان الأمر مثيرًا للإعجاب.

واختتم: سوبوسلاي واثق بطبيعته ويعمل بجد للغاية وهذا ما تراه، إنه يستمتع كثيرًا بوجوده هنا ومن الواضح أن الناس يقدرون ذلك أيضًا،إنها حالة جيدة، آمل أن تستمر طويلًا.