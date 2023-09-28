إيران تطلق قمرا صناعيا للتصوير

زعمت إيران أنها أطلقت بنجاح قمرًا صناعيًا للتصوير إلى الفضاء، وهي خطوة قد تزيد من حدة التوترات مع الدول الغربية التي تخشى من إمكانية استخدام تكنولوجيا الفضاء الخاصة بها لتطوير أسلحة نووية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زاريبور قال إن القمر الصناعي نور-3 تم وضعه في مدار على ارتفاع 450 كيلومترا (280 ميلا) فوق سطح الأرض. ولم يكن من الواضح متى تم الإطلاق بالضبط.

ولم يصدر أي اعتراف فوري من المسؤولين الغربيين بعملية الإطلاق أو بوضع القمر الصناعي في مداره.

ولم يرد الجيش الأمريكي على الفور على طلب للتعليق. وشهدت إيران سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة في السنوات الأخيرة.

الحرس الثوري

وقد تم تنفيذ عملية الإطلاق الأخيرة من قبل الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري، وقال الجنرال حسين سلامي، القائد الأعلى للحرس الثوري، للتلفزيون الحكومي إن الإطلاق كان بمثابة «انتصار» وإن القمر الصناعي سيجمع البيانات والصور.

ونشرت السلطات لقطات لصاروخ ينطلق من منصة إطلاق متنقلة دون أن تحدد مكان الإطلاق. وتتوافق التفاصيل في الفيديو مع قاعدة للحرس بالقرب من شاهرود، على بعد حوالي 330 كيلومترًا (205 أميال) شمال شرق العاصمة طهران.

وتقع القاعدة في محافظة سمنان، ويدير الحرس برنامجه الفضائي الخاص به وبنيته التحتية العسكرية بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية، ولا يتبع إلا علي خامنئي.