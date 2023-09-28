رئيس جمعية "المدارس الخاصة": الزيادة في أسعار مصروفات بعض المدارس وصلت 45%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن أسعار مستلزمات المدارس الدولية طبيعية لأن تلك المدارس توفر نوعية معينة من التعليم.

وأضاف "علام"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن أسعار "السبلايز" في المدارس اختيارية وليست إجبارية على ولي الأمر.

وعن زيادة المصروفات الدراسية في بعض المدارس الخاصة، أكد أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة الزيادة في أسعار المصروفات دون الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم وإلا يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها.

وأوضح أن نسبة الزيادة في أسعار المصروفات في بعض المدارس الخاصة وصلت الى 45%، لافتًا إلى إن 60% من المدارس الخاص تقوم بتحصيل المصروفات من أولياء الأمور على 3 أقساط.