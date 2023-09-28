متحدث التعليم: "مفيش حاجة تجبر ولي الأمرعلى شراء السبلايز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



عقب شادي زلطة، متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة أسعار المصروفات الدراسية في بعض المدارس، وارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية المطلوبة من أولياء الأمور.

وقال "زلطة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إنه منذ أكثر من شهر أعلنت الوزارة عن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بطرح مواد تعليمية تقدم شرحًا مفصلًا للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد بنوك أسئلة مجانية على موقعها الإلكتروني الرسمي للتسهيل على الطلاب، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت منصات تعليمية بمجموعة من المدرسين المتميزين لتوفير خدمات للطلاب.

وبشأن أسعار المستلزمات المدرسية أو ما يسمى "السبلايز"، عقب متحدث التعليم، قائلًا: "مفيش حاجة تجبر ولي الأمر على شراء السبلايز ومن يريد الشكوى عليه أن يلجأ للوزارة".