اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية"، ردا على سؤال حول الملف الرئاسي، انه "لم يعد لدي شيء جديد اقوله، المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفي ما بينهم".
واشارت الصحيفة الى ان بري "لم يشأ التوسع في الكلام اكثر، مكتفيا بالقول "دع ما يَريبُك.. الى ما لا يَريبُك".
كانت هذه تفاصيل خبر بري لـ"الجمهورية": لم يعد لدي شيء جديد اقوله المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفي ما بينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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