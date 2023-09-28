جمعیة أطباء الكلى: نتمنى من الجھات المسؤولة تحمل مسؤولیتھم والالتزام بوعودھم والدفع السریع وفورا

اشارت جمعیة أطباء الكلى، الى اننا "أطباء الكلى، وفي ظل ما نمر به من معاناة على المستوى المالي واللوجیستي (نقص الفلاتر والمواد الضروریة لغسیل الكلى)، نتیجة عدم التزام الجھات الرسمیة المسؤولة عن الملف الصحي بوعودھا بحیث انه تم الاتفاق قبل عدة اشھر على تحسین قیمة بدل اتعاب الطبیب، وتسریع وتیرة الدفع على ان لا تتعدى فترة التأخیر ثلاثة اشھر، الا انه لم یطبق اي وعد من الوعود حتى تاریخه".

ولفتت في بيان، الى ان "رغم التزامنا في عدم تقاضي اي فروقات من مرضى غسیل الكلى على عكس سائر الاطباء الزملاء في الاختصاصات الاخرى، مما على وضع معیشتنا وبالنتیجة ھجرة الاطباء الشباب، وعدم عودة الخریجین الجدد من الخارج

انعكس سلبا من باب حرصنا الاخلاقي والمھني على مرضانا المعرضین للموت في حال عدم اجراء جلسات وایضا الكلى بأوقاتھا بناء علیه، نطلب ونتمنى من الجھات المسؤولة عن ھذا الملف النظر بعین الرحمة بمرضانا وبنا وتحمل حسب ما تم الاتفاق. مسؤولیتھم تجاه ھذا الموضوع والعمل على الالتزام بوعودھم والدفع السریع وفورا".

واوضح ان "العرف الساري ان قیمة اتعاب الطبیب تساوي %20، من قیمة جلسة غسیل الكلى"، متمنيا "الالتزام بذلك كلما تغیرت التعرفة".