موظفو مستشفى عكار- رحال اعتصموا مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة

نفذ الموظفون في مستشفى عكار- رحال اعتصامًا رمزيًا أمام المستشفى طالبوا من خلاله الادارة بدفع رواتبهم المتأخرة.

ووجهوا بيانًا إلى المدير العام للمستشفى بالوكالة سعيد رحال، حيث أشاروا فيه إلى "أننا نقدر محاولاتكم الحثيثة لرفع اجور الموظفين. ولكن بعد صبر دام اكثر من 4 سنوات على تدهور وضع المستشفى الاقتصادي وتغير الادارات بشكل متكرر وبعد استلامكم الادارة بالوكالة عن حسن نقولا رحال منذ اكثر من 9 أشهر، لم يعد لنا صبر ولا جلد على الوضع المتردي ولم يعد لدينا القدرة على الاستمرار في تأدية مهامنا في المستشفى بسبب تكاليف التنقل الباهظة وضعف رواتبنا التي لم تعد تغطي حتى أبسط نفقات الحياة".

وطالب الموظفون بـ"التزام قانون العمل من ناحية الحد الادنى للاجور، والتزام دفع رواتب الموظفين بشكل شهري من دون تأخير، دفع الرواتب المستحقة عن شهري آب وأيلول 2023 فورا".

ولفتوا إلى أنّه "إذا كانت هناك صعوبة في تأمين هذه الحقوق من قبلكم. فسنضطر آسفين ومجبورين بالتوجه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس العمل التحكيمي بشكل فردي او جماعي لتقديم شكوى رسمية بحق المستشفى وبحقكم، للحصول على حقوقنا كاملة من دون أي نقصان".