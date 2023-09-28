اعتبر رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ مفوضية اللاجئين أعلنت عن 700 ألف طالب سوري. اللبنانيون مشغولون بالعد والمسؤولون يعرفون الأعداد مسبقًا ويعرفون الأعداد القادمة لاحقًا. ليسوا أنبياء لكن الوحي ينزل عليهم بالتعليمات الخارجية وهم يطيعون وينفذون على حساب وطنهم طاعة المؤمن الملتزم، فيفتحون حدود البر ويقفلون البحر".
ولفت إلى أنّه "يلعن هيك وحي وهيك حكام، يعبدون أموالهم ومصالحهم".
كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب عن أعداد النازحين: المسؤولون يعرفون الأعداد ويطيعون التعليمات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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