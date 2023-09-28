"النشرة": وفاة لبناني وعائلته في حادث سير في الأردن

أدى حادث سير مروّع في منطقة البيضا في وادي موسى- محافظة معان الأردنية إلى وفاة إبن مدينة بنت جبيل (ع.س.) وعائلته المكوّنة من أم وطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابات عدة أخرى متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وفق ما نقل مراسل "النشرة".

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