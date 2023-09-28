نقابة المعلمين ذكرت بالدعوة لانتخابات مجالس الفروع في دورة أولى بتاريخ 5 تشرين الثاني

ذكّر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بعد اجتماعه الدوري بتاريخ 27 أيلول بـ"الدعوة إلى انتخابات مجالس الفروع، في دورة أولى بتاريخ 5 تشرين الثاني 2023، وفي حال لم يكتمل النصاب، ففي دورة ثانية بتاريخ 12 تشرين الثاني 2023، على أن يفتح باب الترشح من تاريخ 7 آب لغاية 1تشرين الثاني في مراكز الفروع. وعليه، يقفل باب الانتساب إلى النقابة يوم الإثنين المقبل في 2 تشرين الأول 2023 الساعة2 بعد الظهر، وحتى إجراء الانتخابات".

واشار الى المراكز التي حددها المجلس التنفيذي للانتخابات وهي:

محافظة بيروت: ثانوية علي بن أبي طالب المقاصد ـ الأشرفية، قرب جامع بيضون.

محافطة جبل لبنان: معهد الرسل - جونيه ومركز آخر في المتن الجنوبي.

محافظة البقاع: المدرسة الوطنية الاميركية ـ كسارة

محافظة الشمال : ثانوية روضة الفيحاء ـ طرابلس ـ المعرض.

محافظة الجنوب: ثانوية المقاصد الخيرية الاسلامية - البحر

محافظة النبطية: الأكاديمية الكندية اللبنانية المميّزة ـ النبطية.

محافظة بعلبك الهرمل: ثانوية المنار - دورس

واوضحت ان "ستشرف على الانتخابات الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات، بهدف تأمين جوّ من الشفافية والنزاهة طيلة عملية الاقتراع والانتخاب. وسوف يعقد لقاء بين مندوبي الجمعية ورؤساء الفروع من أجل البحث في الإجراءات التي يفترض أن تواكب العملية الانتخابية". وذكرت ان "كلّف الأعضاء النقيب محفوض بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في أجواء انطلاقة العام الدراسي وأوضاع المعلمين المتقاعدين، ومطالبته بإدراج اقتراح قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين على جدول أعمال مجلس النواب من أجل إقراره في الجلسة التشريعية المقبلة، وذلك لتأمين مبلغ ٦٥٠ مليار ليرة للصندوق وبالتالي رفع رواتب المعلمين المتقاعدين".

ودعا "المعلمين إلى مراجعته في حال لم تؤمن لهم المدرسة راتبًا لا تقل نسبة 30% منه بالدولار النقدي، كي يقوم بمراجعة إدارة المدرسة المعنية، لأنه لا يجوز بعد أربع سنوات من الظلم والإجحاف أن يستمرّ هذا الوضع، وإلا فلن يتمكّن المعلم من أداء رسالته التعليمية. وهنا يتمنى المجلس من جميع إدارات المدارس التعاون بما يحفظ كرامة المعلم وكرامة المؤسسة التربوية وتأمينًا لحسن سير العملية التعليمية التي انطلقت في جميع المدارس الخاصة، ونأمل أن تسير على النحو نفسه في المدارس الرسمية بعد تأمين حقوق الزملاء المعلمين في القطاع الرسمي".

كما بحث المجتمعون في "مسوّدة موازنة النقابة للعام المقبل ولا سيما في ظل الظروف المادية الصعبة جدًا التي تمرّ بها البلاد، وهم في صدد درس أرقام الإيرادات والمصاريف من أجل تخطي هذه الأزمة التي تعصف بجميع المؤسسات، وتأمين استمرارية تحقيق الأهداف التي تعمل عليها النقابة في خدمة المعلمات والمعلمين، الذين يضحون منذ سنوات ويبذلون كل جهد ممكن لمواصلة أداء رسالتهم على أكمل وجه".