شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تصف نفسها في الدستور: «دولة تمتلك السلاح النووي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول (أ ف ب)كرّست كوريا الشمالية في دستورها وضعها كقوة نووية، ودعا زعيمها كيم جونغ أون إلى امتلاك أسلحة ذرية أكثر حداثة لمواجهة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية هذا العام، متجاهلة تحذيرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحلفائهما.وفشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية، وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي قانوناً ينصّ على أنّ كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقال كيم يومها إنّ وضع بلاده هذا «لا رجعة فيه»، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.لكنّ المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إنّ «سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه».وأضاف أن كوريا تحتاج إلى الأسلحة النووية لمواجهة تهديد وجودي من الولايات المتحدة وحلفائها.وقال إن الولايات المتحدة «زادت من تهديداتها بحرب نووية لجمهوريتنا إلى أقصى حد من خلال استئناف التدريبات المشتركة واسعة النطاق على حرب نووية ذات طبيعة عدوانية واضحة، ووضع أصولها النووية الاستراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية على أساس دائم».واعتبر كيم تعزيز التعاون الأمني الأخير بين واشنطن وسيؤول وطوكيو «أسوأ تهديد فعلي».وأضاف أنه نتيجة لذلك «من بالغ الأهمية بالنسبة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي».وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم «شدد على ضرورة المضي قدماً في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية».وقال خبراء إن تكريس وضع كوريا الشمالية في الدستور كدولة تمتلك السلاح النووي يضعف بدرجة أكبر الآمال في إقناع قيادتها بالتخلي عن الأسلحة الذرية.وصرّح رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيؤول يانغ مون جين لوكالة فرانس برس أن «خطاب كيم، يدل على ديمومة قوته النووية».وأضاف «هذا يُبعد أكثر احتمال نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية».

برامج فضائية وصاروخية

شملت اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام صواريخ باليستية عابرة للقارات، وأجرى جيشها هذا الشهر ما وصفه بمحاكاة «لهجوم نووي تكتيكي».

وفشلت بيونغ يانغ في محاولتين هذا العام لوضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار.

وأجريت آخر تجربة أسلحة كورية شمالية معروفة، والتي شملت صاروخين باليستيين قصيري المدى، بينما كان كيم في طريقه للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا.

وأثارت زيارة كيم إلى روسيا، وهي الأولى له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد، مخاوف الغرب من أن تتحدى موسكو وبيونغ يانغ العقوبات وتبرمان صفقة أسلحة.

ويعتقد أن روسيا مهتمة بشراء ذخيرة من كوريا الشمالية لحربها في أوكرانيا، في حين تريد بيونغ يانغ مساعدة من روسيا في برامجها الصاروخية والفضائية.

وقال يانغ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية إن زيارة كيم لروسيا «والتعزيز المحتمل للتعاون العسكري (مع موسكو) يشيران إلى زيادة التفاني في تحويل نفسها إلى قوة نووية هائلة».