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مجلس النواب يواصل استقبال نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، استقبال أعضاء المجلس لليوم الثالث على التوالي، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

 

وقد أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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