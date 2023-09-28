برلماني يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: علينا التوجه لصناديق الاقتراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أعرب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على تحقيق النزاهة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور علاوة على أنها ستكون مراقبة من قبل منظمات وجهات دولية ومحلية لتأكيد نزاهتها وشفافيتها ودحض الشائعات التي تبثها قوى الشر والظلام والإرهاب.

وأشاد "أمين" في بيان اليوم، بجميع الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها خلال شهر ديسمبر القادم.

وأكد ضرورة إعطاء أكبر اهتمام لهذا الحدث التاريخي والمهم، مناشدا المواطنين ممن لهم الحق الدستوري والقانوني، المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل أرجاء الجمهورية.

وتابع: علينا جميعا التوجه لصناديق الاقتراع، والإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية هو الضمانة الحقيقية للشعب المصري على نزاهة الانتخابات الرئاسية.