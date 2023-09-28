شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الزعيم فى ذكرى وفاته: "عبد الناصر" لديه ملايين الأبناء من مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، خلال استقباله للمواطنين بضريح الزعيم عبد الناصراليوم لإحياء ذكري رحيله، إن "عبد الناصر" لديه ملايين من الأبناء من مصر، ومن مختلف بلدان الوطن العربي، الذين مازالوا يتذكرونه ويحرصون على إحياء ذكرى وفاته وميلاده بالقدوم من مختلف محافظات مصر.

وتوجه المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، بالشكر لكل من حرص على إحياء ذكرى والده قائد ثورة يوليو، قائلا: أشعر بالامتنان والمحبة من هذا الحضور الذى حرص على إحياء ذكرى والدي التى مر عليها 53 عاما.

الجدير بالذكر أن الزعيم الراحل وقائد ثورة يوليو، قد مر على رحيله 53 عاما ، فقد ولد في 15 يناير لعام 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وتوفي في مثل هذا اليوم.