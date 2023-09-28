شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تطلق حملة لدعم المشاركة الشعبية بالاستحقاقات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عن إطلاق حملة تثقيفية لدعم المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك"، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

أعلن ذلك الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام الداخلي خلال اجتماعه بقيادات القطاع ومديرى مراكز الاعلام بمختلف المحافظات، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات والتصويت مكفول بالدستور والقانون، إعمالاً لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح"، وتأكيداً على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.

وأوضح رئيس قطاع الاعلام الداخلى أن الحملة تتضمن تنظيم أكثر من ألف فاعلية وتستهدف أكثر من مليون ناخب، ومن بين تلك الفاعليات ندوات تثقيفية ومؤتمرات شعبية وجماهيرية وحلقات نقاشية وبحثية وجلسات استماع بالإضافة الى العديد من البرامج التدريبية للفئات الأكثر تأثيرا في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، كما ستجوب الحملة المدن والقرى والنجوع للوصول الى جميع شرائح المجتمع بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة بالمحافظات ومنظمات المجتمع المدنى وأجهزة الاعلام الجماهيرية.

وأضاف أحمد يحيى أن توجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لجميع القيادات والعاملين بالإعلام الداخلي تتمحور حول أهمية الرسالة الإعلامية في دعم المشاركة الشعبية الواسعة في الاستحقاقات الانتخابية لانها مشاركة من اجل الوطن، موضحا ان جميع أنشطة قطاع الاعلام الداخلى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 ستكون خاصة بدعم المشاركة الشعبية في الانتخابات فقط، لتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمي لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه العملية الديمقراطية باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.