مصلحة الارصاد: منخفض جوي الأحد والأمطار لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أنّ يكون الطقس غدا صافيا اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء (65 كلم/س).

ولفتت إلى أنّه في الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم lلأحد حيث تنشط الرياح ويتحول تدريجيًا الى غائم و ماطر، تحت تأثير منخفض جويّ متمركز فوق اليونان ويقترب نحو الشرق، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وظهور خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة، ومن المبكر الحديث عن كمية الأمطار ولكنها لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل".

وأشار إلى أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة".

توقعت أن يكون الطقس ليوم الخميس صاف صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل، مع رياح ناشطة على الجبال بدءا من بعد الظهر وضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا، أمّا يوم الجمعة فصاف اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل، ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية اعتبارا من المساء (65 كلم/س).

وطقس السبت قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية (65 كلم/س)، و يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا، أما الأحد فغائم بسحب مرتفعة يتحول الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، ونشاط في سرعة الرياح، حيث من المتوقع ان تصبح الاجواء مهيأة لظهور خلايا رعدية منفردة ولهطول امطار متفرقة خفيفة الى متوسطة شمال البلاد.