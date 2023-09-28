"الجديد" عن منصوري: لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة وتمويلها بالدولار غير وارد

أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحسب ما نقلت قناة "الجديد" عنه خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنّه "لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة، وتمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد".

ولفت إلى أنّ "الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف".