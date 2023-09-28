مارون بحث مع ابو جودة في موضوع تنظيم النازحين السوريين في بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي

بحث عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون ونائب رئيس اتحاد بلديات البحيرة طوني شديد، مع محافظ البقاع كمال ابو جودة، في موضوع تنظيم النازحين السوريين في بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي، خاصةً بعد تفاقم الوضع من جراء النزوح الأخير العشوائي ولإيجاد الحلول اللازمة قبل فوات الأوان".

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