منصوري: نحن نجمّد الحالة المادية بانتظار إيجاد الحلول للأزمة لكن الأمر هذا الأمر غير مستدام

أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في كلمة له بعد لقاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى "أنني لم أقم بمؤتمر صحفي هذا الشهر، لأنه لا يوجد لدي ما أزيده عن موضوع الاصلاحات. المطالبة المتكررة بالاصلاحات تتحول إلى شعبوية وأنا أرفض أن اطلق شعارات شعبوية".

ولفت إلى "أننا نقوم بتجميد الحالة المادية بانتظار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، ولكن هذا الأمر غير مستدام، ولا يصح ألا يكون لدى حاكم المركزي جوابًا للمواطن عن وديعته، يمكن إعطاء إجابة، إذا عملنا يدًا بيد يمكننا إيجادها".

وأشار منصوري إلى "أنني أتمنى أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من أجل إعطاء إيجابات حول الودائع، وهناك مسؤول عن هذا التأخير"، موضحًا أنّ "المصرف المركزي هو مؤسسة قوية ويتم إعادة النظر في الآلية الداخلية له، وهي مؤسسة تستحق ثقة المواطن"، مؤكدًا أنّ "من يؤمن الرواتب للموظفين هي الدولة".