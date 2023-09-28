التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب جبالة باطون على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا

افادت غرفة التحكم المروري، عن "سقوط جريح نتيجة انقلاب جبالة باطون على اوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا"، مشيرة الى ان "حركة المرور كثيفة في المحلة".
وفي وقت سابق، اشار مراسل "النشرة" في صيدا، الى "انقلاب جبالة باطون على طريق صيدا بيروت، قرب مفرق شحيم في الجيه ادى الى زحمة سير".
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