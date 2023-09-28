انت الان تتابع خبر "كان عابداً للشيطان".. شاب تركي يعتنق الإسلام وينطق الشهادتين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يُعرف الشاب سابقاً باسم "زبيانية إيفا" واسمه الحقيقي إيفا بيكان، واشتهر في مواقع التواصل بتركيا بملامحه الغريبة من صبغة شعره وثقب أذنه وأنفه وفمه، فضلاً عن ادعاءاته بأنه من عبدة الشيطان، وأن 15% من الأتراك سيكونون كذلك.

كما يعرّف عن نفسه بأنه "حارس الجحيم"، وهو ما قد دفعه لاختيار اسمه "زبانية" التي وردت في القرآن الكريم في وصف ملائكة العذاب في جهنم.

وفاجأ الشاب إيفا متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما نشر مقطع فيديو له وهو يزيل الثقوب من وجهه ويغير ملامحه، ثم يظهر وهو يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وتفاعلت مواقع التواصل ووسائل الإعلام التركية مع الحدث، وشاركوا مقطع فيديو ينطق فيه إيفا الشهادتين معلناً دخوله الإسلام.