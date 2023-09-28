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مساعدات طبية تصل الموصل لإغاثة جرحى الحمدانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الأعلى الاسلامي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفداً يحمل المساعدات الطبية، برعاية رئيس المجلس، همام حمودي، وصل الى مدينة الموصل؛ لإغاثة جرحى الحمدانية".

وأضاف، أن "الجرحى وذويهم ثمنوا هذه المبادرة الإنسانية"، معربين عن "شكرهم وامتنانهم للشيخ الحمودي على هذه الالتفاتة الانسانية في هذه الظروف الصعبة".


ادناه صور الوفد: ـ
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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