شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب ترامب.. مناظرة نارية بين المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت المناظرة الثانية بين 7 مرشحين يسعون لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

شارك في المناظرة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي، وحاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجوم، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وآخرون.

وتغيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، عن المناظرة ليتحدث بدلًا من ذلك في ديترويت.

إضراب عمال السيارات

وبدأت المناظرة بأسئلة حول إضراب عمال السيارات، والإغلاق الحكومي الذي يقترب بسرعة والهجرة، بحسب شبكة (سي بي إس نيوز).

وركز معظم المرشحين انتقاداتهم على الرئيس جو بايدن والسياسيين في واشنطن، وتجنبوا الاستهداف المباشر لبعضهم البعض.

وتضمنت المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في أغسطس العديد من التراشقات النارية بين المرشحين، لكنها لم تفعل شيئًا يُذكر لتغيير الديناميكية الأساسية للسباق، ولم يخترق أي مرشح لتحدي هيمنة ترامب في استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري.