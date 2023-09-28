وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات

الرياص - اسماء السيد - كييف (أوكرانيا): يزور وزيرا الدفاع البريطاني والفرنسي كييف الخميس لبحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة لتعزيز هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وتأتي هذه الزيارة قبيل انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية الأول في كييف، حيث من المقرر أن يلتقي المسؤولون الأوكرانيون بممثلين عن أكثر من 160 شركة دفاع و26 دولة.

شابس

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عن أول رحلة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ توليه منصبه "عدت إلى كييف هذا الأسبوع لأسأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما يحتاجه للإنتصار".

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يصل إلى كييف الخميس برفقة عدد من مسؤولي الصناعة الدفاعية.

وكانت أوكرانيا طلبت مرارا مزيدا من الأسلحة الغربية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، للمساعدة في اختراق المواقع الروسية وشن ضربات في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأطلقت أوكرانيا هجومها المضاد في حزيران/يونيو لكنها أقرت بأن التقدم بطيء حيث تواجه قواتها خطوطا من الدفاعات الروسية شديدة التحصين.