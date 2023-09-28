عبود كشف معطيات عن السياحة الأوروبية الى لبنان: أصبحت شبه مستدامة ومستمرة الى العام 2024

اعتبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان، أنّ "السياحة الأوروبية أصبحت سياحة شبه مستدامة في لبنان ولم تعد فقط موسمية"، كاشفاً عن أن "الحجوزات لم تقتصر فقط على شهري تشرين الأول وتشرين الثاني بل امتدت الى عام 2024".

ووفقًا لعبود فإنّ "ازدهار السياحة الأوروبية يعود إلى التواصل مع المعنيين بالسياحة في هذه الدول من خلال المعارض الدولية"، كاشفًا "عن ميول لوضع لبنان على الخارطة السياحية بالرغم من كل الظروف التي يمر بها".

وأشار إلى أن "الملفت أن هناك أسواق سياحية جديدة، حيث هناك إضافة الى السياح الإيطاليين والفرنسيين والإسبانيين، سياح من دول البلقان والبلطيق ككرواتيا وإستونيا ولاتفيا وهنغاريا وبلغاريا".

وأعلن عبود أنّ "هناك مجموعات سياحية تأتي من أميركا اللاتينية والمكسيك وبولونيا، كما هناك أسواق كبيرة تعيد إحياء نفسها كالسوق اليابانية التي طلبت تجديد العلاقات ورسم برامج للسياحة في لبنان".

وإذ لفت إلى "استمرارية توافد المجموعات من جنسيات جديدة"، اشار إلى ان "الإستقدام السياحي من الأسواق الجديدة سيصبح بصورة شبه مستدامة"، لافتًا إلى أنّ "هناك بعض التساؤلات حول الأوضاع الأمنية لا سيما بعد الأحداث التي حصلت في مخيم عين الحلوة وفي الجنوب حيث حذفت هذه المجموعات السياحية منطقة الجنوب من برنامجها السياحي".