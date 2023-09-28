اسطفان لبري: للدعوة إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حفظا للدستور وماء الوجه

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان، أنّ "قسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور، لا يعني أنه وحده الملزم بذلك، بل هو موجب على كل اللبنانيين أينما وجدوا وبأيّ موقع كانوا. ‏رأس السلطة التشريعية هو احد المعنيين الاوائل بذلك".

ولفت إلى أنّ "‏نص الدستور واضح لناحية طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يرد فيه اي ذكر لكلمة حوار كشرط اولي قبل عقد الجلسات المفتوحة. ‏هل يليق الطلب من رئيس السلطة التشريعية، ومن حارس هيكل التشريع، والقيم على مهد القوانين، احترام الدستور؟"، موجهًا كلامه لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "بادروا فورًا إلى الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية مفتوحة بدورات متتالية، حفاظًا على الدستور، وعلى ماء الوجه".