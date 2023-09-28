"النشرة": مراقبو الاقتصاد سطّروا محضر ضبط بحق صاحب مولّد في حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة برفقة رئيس المصلحة في محافظة النبطية محمد حيدر بيطار بمؤازرة امن الدولة مكتب مرجعيون حاصبيا جالوا على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات والغاز واشتراك المولد في نطاق بلدات العديسة ومركبا ورب ثلاثين حيث تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب المولد المخالف لجهة مخالفته التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه". وتم توجيه انذارات لاحدى السوبر ماركات لجهة ضرورة اعلان السعر على كافة الاصناف المعروضة.

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