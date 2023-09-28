شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | كأنه من نجوم البيتلز.. وزير الخارجية الأمريكي يغني ويعزف على الغيتار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - متابعات

أطلق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،الأربعاء، مبادرة دبلوماسية موسيقية عالمية بطريقته الخاصة، حيث عزف وغني على أنغام آلة الغيتار وسط الجمهور وكأنه نجم من نجوم البيتلز، أو أحد لامعي «روك أند رول» في العالم، بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس، وأيقونات صناعة الموسيقى، وقادة الفنون والعلوم الإنسانية.

وظهر الوزير الأمريكي في فيديو منشور على حسابه الرسمي على موقع «إكس»، الأربعاء، وهو يعزف ويغني، وكتب قائلاً: «لا أستطيع تفويت فرصة الليلة للجمع بين الموسيقى والدبلوماسية، ومن دواعي سروري إطلاق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية الجديدة».

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذه المبادرة هي لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية، ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي.

وأعلن بلينكن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأيقونات صناعة الموسيقى، وقادة الفنون والعلوم الإنسانية، وخريجي التبادلات الدبلوماسية الموسيقية في الوزارة.

يشجع الدبلوماسية الثقافية

ويعرف عن الوزير الأمريكي أنه عاشق للموسيقى ويشجع الدبلوماسية الثقافية، ويتعرف إلى الفنانين الموهوبين في الأماكن التي يزورها.

وبلينكن عازف غيتار هاوٍ، وفي نهاية عام 2022 شارك بعضاً من أغانيه المفضلة، مقسمة إلى قائمتين عبر تطبيق «سبوتيفاي».

وفي مقابلة عام 2021 مع مجلة «رولينغ ستون»، تحدث بلينكن عن أذواقه الموسيقية الواسعة، التي تشمل نجوماً أمريكيين مثل بوب ديلان وستيفي ووندر وكارول كينغ ومارشال كرينشو ولو ريد وإيمي مان.

كما قال بلينكن إنه يملك ستة أو سبعة غيتارات في منزله، مضيفاً: «أنا أعسر، ولكن بطريقة ما أنا لست جيمي هندريكس»، في إشارة إلى أسطورة الغيتار الأعسر الراحل من سياتل.

«مبادرة الدبلوماسية الموسيقية»

وتعتزم الولايات المتحدة في هذا الإطار إيفاد فنانين مشهورين إلى دول في الشرق الأوسط، إضافة إلى أوركسترا فلهارمونية إلى الصين.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن عازف الجاز هيربي هانكوك يحيي في أمتوبر/تشرين الأول حفلة في الشرق الأوسط ترافقه فيها المغنية دي دي بريدجووتر وفرقة موسيقى الجاز بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس إحياءً لذكرى حفلة أوركسترا ديوك إلينغتون التاريخية عام 1963.

وفي الموازاة، تقدّم أوركسترا فيلادلفيا الفلهارمونية حفلات في عدد من المدن الصينية من 9 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، احتفالاً بالذكرى الخمسين لجولتها التاريخية في 1973، بعد عام من رحلة ريتشارد نيكسون إلى بكين. ويشارك في الحفلات الجديدة عازف كمان شارك في الجولة القديمة.

وتندرج كل هذه الأنشطة في «مبادرة الدبلوماسية الموسيقية» الجديدة التي أطلقها، مساء الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، وهو نفسه عازف غيتار هاوٍ، بادر إلى عزف بعض ألحان مادي ووترز خلال احتفال أقيم في وزارة الخارجية.

وتهدف هذه المبادرة إلى وضع الموسيقى في خدمة طموحات الدبلوماسية الأمريكية وتعزيز التبادل الثقافي.

وتشمل المبادرة سلسلة من التبادلات الموسيقية وأنشطة التعاون، من بينها إيفاد فناني هيب هوب إلى نيجيريا في سبتمبر/أيلول. كذلك مُنِح الفنان كوينسي جونز، مساء الأربعاء، جائزة «السلام من خلال الموسيقى» الفخرية، خلال هذا الاحتفال الذي أقيم في قاعة بنجامين فرانكلين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.