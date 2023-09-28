"نائبة وزير السياحة": فرص متعددة للاستثمار بالمجال الفندقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، نيابة عن الوزير أحمد عيسي، في فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " التي أُقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وعقدت غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، وفقًا لبيان السياحة الخميس، عددًا من اللقاءات المهنية مع مسؤولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية.

وخلال هذه الاجتماعات، استعرضت نائب الوزير، فرص الاستثمار السياحي في مصر، لاسيما في المجال الفندقي في ظل محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وأشارت، إلى ما يملكه المقصد السياحي المصري من مقومات منتجات سياحية متنوعة وغنية، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص؛ لإثراء التجربة السياحية به، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة به وأن الزائر السائح يتلقى ما وعد به من خدمات.

من جانبه، أشاد مسؤولو الفنادق، بالنهضة والتطور الذي تشهده السياحة المصرية، والذي انعكس في الزيادة الملحوظة في الحركة السياحية الوافدة لمصر، معربين عن رغبتهم في زيادة عدد الفنادق التابعة لهم في مصر.

كما أشاروا إلى أن الموسم السياحي الحالي، شهد نجاحا غير مسبوقًا نظرا للطلب المتزايد على المقصد المصري، سواء من السائحين، أو لإنشاء مشروعات سياحية جديدة.

وأكدوا قوة المنتج المصري وقدرته على جذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم، وأعربوا عن توقعاتهم أن المقصد المصري سيشهد مزيد من الإقبال خاصة في الفترة القادمة.

واختتمت نائب الوزير، الزيارة بلقاء مسؤولي الشركة المسئولة عن تنظيم القمة، وأشادوا بالمشاركة المصرية القيمة التي سلطت الضوء على المستجدات السياحية في مصر، وأبرزت المقومات المتميزة لها.

وتم خلال اللقاء، التباحث حول أهمية القمة ودورها في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في السياحة والفندقة في مختلف المقاصد السياحية، وهو ما يؤدى بدوره لدعم صناعة السياحة.

وعلى صعيد آخر، شاركت نائب الوزير، أثناء عودتها إلى مصر وتواجدها بمطار القاهرة، مع ممثلي الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المطار، احتفالهم بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.