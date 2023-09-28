جامعة السويس تدخل تصنيف تايمز البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس دخول الجامعة 2024، بعد دخول الجامعة في ذات الشريحة التي تضم جامعات مصرية أخرى منها عين شمس وبنها وبني سويف والفيوم والمنيا والنيل وقناة السويس وطنطا وزويل.

وصرح الدكتور أشرف حنيجل أن تقدم مختلف الجامعات المصرية ومنافستها المستمرة للوصول للمستويات العالمية، يأتي ترجمة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ يؤكد دائما على ضرورة خوض الجامعات للمنافسة الدولية، وتشجيع البحث العلمي والمبتكرين، لتقديم مخرجات قادرة مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، تبني مصر وتضعها على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لما يبذله من جهد متواصل لدعم مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية والباحثين، وتوفير كافة السبل من أجل وضع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.

وجه حنيجل التهنئة لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين بالجامعة والطلاب، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل بجد وإخلاص لرفعة جامعة السويس، وان ادراج الجامعة في ذلك التصنيف العالمي هو ثمرة سنوات من العمل بإخلاص.

وتابع أن ذلك يعكس الجهد الدؤوب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وكافة منسوبي الجامعة لتطويرها والرقي بها ليس محليًا فحسب، ولكن على المستوى العالمي، لتقديم تجربة تعليمية استثنائية للطلاب، الأمر الذي يعد تعزيزا لمكانة الجامعة على الساحة العالمية، مما يتيح لها فرصًا أوسع للتعاون الأكاديمي الدولي، وتقديم فرص تعليمية وبحثية مميزة لمنسوبي الجامعة.

يشار إلى أن أن التصنيفات العالمية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم العالي وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف "التايمز" البريطاني أحد أبرز التصنيفات العالمية موضوعية وشفافية في الحكم على مستوى الجامعات في العالم.