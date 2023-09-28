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أعضاء مبادرة مسار العائلة المقدسة بالتنسيقية يلتقون وزير السياحة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وفد مبادرة "مسار العائلة المقدسة" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة أخر ما وصل إليه مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر.

وخلال اللقاء تم استعراض كيفية توحيد جهود كل الجهات العاملة على أحياء وتطوير نقاط المسار في كافة محافظات الجمهورية.

وشرح عيسى، رؤية الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة وضعت مسار العائلة المقدسة كأحد أولوياتها لما له من أهمية بالغة كمشروع قومي متكامل، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني للتغلب على تحديات كثيرة تمهيدًا لاستقبال الوفود السياحية بشكل لائق.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن بالغ سعادته باهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بملف مسار العائلة المقدسة.

شارك في اللقاء النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية، هاجر سعد الدين ، أحمد عبد العزيز، مازن شقوير، محمد عمران، مينا سنبل.

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أعضاء مبادرة مسار العائلة المقدسة

 

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أعضاء المبادرة

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اجتماع أعضاء مبادرة مسار العائلة المقدسة

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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