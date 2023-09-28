شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا تناقش خطة التحرك بشأن دعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا يجتمعون ، مساء السبت القادم، بمقر حزب إرادة جيل لبحث خطة التحرك خلال مراحل انتخابات رئاسة الجمهورية.

وبحسب بيان صادر عن التحالف، قال الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الإعلامي باسم التحالف أن رؤساء أحزاب التحالف سوف يناقشون وضع خارطة طريق لمراحل انتخابات الرئاسة منذ الآن وهي مرحلة إعداد التوكيلات وحتى مرحلة بدء الدعاية الانتخابية.

وقال إن 42 رئيس حزب من رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية وقعوا توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمتهم رؤساء أحزاب إرادة جيل، والمصريين، ومصر بلدي، والناصري، والحركة الوطنية، والشعب الديمقراطي، والأحرار الاشتراكيين، والريادة، ومصر العربي الاشتراكي، وحقوق الإنسان والمواطنة، وصوت مصر، والسادات الديمقراطي، ومصر المستقبل، والأحرار، والغد الجديد، وصوت مصر.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم التحالف الى أن الاجتماع سوف يوجه رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال إن جميع ممثلى الصحافة والإعلام مدعوون لحضور ومتابعة هذا الاجتماع الهام لتحالف الأحزاب المصرية.