كسبار التقى بري: كان متفهما ومتعاونا في كل القضايا المطلبية وسوف يتصرف على هذا الاساس

أشار نقيب المحامين ناضر كسبار، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى أنه "لم يكن غريبا ان دولته بادر فورا وتفاعل مع كافة المواضيع التي تم طرحها، بدءا من قضية الواحد بالالف وهي أن الاموال التي تأتي من كتاب العدل نقدا على وزارة المالية أن تسلم لنقابة المحامين لا ان توضع في المصارف وبالتالي لا نعود قادرين على سحبها".

ولفت كسبار، الى أن "القضية الثانية هي مشروع قانون الـtva، وبما انه حاليا لا يوجد تشريع تعليق هذا الموضوع وحصل إتصال مع وزير المالية وأيضا قانون تعليق المهل. وفي انتظار ان يتمكن مجلس النواب من التشريع".

وذكر أننا "وضعنا بري بقضية الرسوم على الشركات في اجواء ان مبلغ الـ500 مليون ليرة على تأسيس الشركة ومبلغ 300 مليون للمؤسسة سوف تدفع المواطنين الى عدم تأسيس شركات ومؤسسات وبالتالي سوف يذهبون الى دول أخرى لتأسيس شركات "اوف شور"، دولة الرئيس كان متفهما ومتعاونا في كل هذه القضايا والمواضيع وسوف يتصرف على هذا الاساس".

وأضاف "وضعنا بري بخطط النقابة وفي موضوع تنمية مكاتب المناطق ومراكز النقابة فيها وانعاشها وتجهيزها".

كما استقبل بري النائب السابق حسين يتيم، وعرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب احمد الخير .