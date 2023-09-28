التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها المستشارين سيمون كان ولوكاس جراندجان والملحق العسكري في السفارة الفرنسية ايريك اوكيني، وتم البحث في مشاكل الهجرة غير الشرعية والنزوح السوري.
إلى ذلك، التقى النائب اكرم شهيب وبحث معه في الاوضاع العامة، إضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة الجبل، ثم بحث مع النائب وائل ابو فاعور في شؤون منطقة البقاع الغربي وراشيا.
هذا، والتقى رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي بحث مع نائبة في البرلمان الأوروبي في النزوح السوري والتقى شهيب وابو فاعور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.