مولوي بحث مع نائبة في البرلمان الأوروبي في النزوح السوري والتقى شهيب وابو فاعور

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه قبل ظهر اليوم، النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها المستشارين سيمون كان ولوكاس جراندجان والملحق العسكري في السفارة الفرنسية ايريك اوكيني، وتم البحث في مشاكل الهجرة غير الشرعية والنزوح السوري.

إلى ذلك، التقى النائب اكرم شهيب وبحث معه في الاوضاع العامة، إضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة الجبل، ثم بحث مع النائب وائل ابو فاعور في شؤون منطقة البقاع الغربي وراشيا.

هذا، والتقى رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية.