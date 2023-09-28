أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الى أن "عدد النازحين السوريين في بعلبك - الهرمل بلغ 315 ألفاً، وهو أكثر بكثير من عدد اللبنانيّين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً".
ولفت خضر، في حديث لـ"mtv"، الى أن "الجيش يقوم بعمل جبّار وهناك أكثر من 23 ألف سوري حتى تاريخ 6 أيلول حاولوا الدخول إلى لبنان خلسة وتمّ توقيفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر خضر: عدد النازحين السوريين في بعلبك - الهرمل بلغ 315 ألفاً والجيش يقوم بعمل جبّار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.