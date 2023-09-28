خضر: عدد النازحين السوريين في بعلبك - الهرمل بلغ 315 ألفاً والجيش يقوم بعمل جبّار

أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الى أن "عدد النازحين السوريين في بعلبك - الهرمل بلغ 315 ألفاً، وهو أكثر بكثير من عدد اللبنانيّين القاطنين في المحافظة والذي يبلغ حوالى 250 ألفاً".

ولفت خضر، في حديث لـ"mtv"، الى أن "الجيش يقوم بعمل جبّار وهناك أكثر من 23 ألف سوري حتى تاريخ 6 أيلول حاولوا الدخول إلى لبنان خلسة وتمّ توقيفهم".