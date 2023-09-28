الاتحاد الطلابي العام نفّذ احتجاجًا بشأن ملف فحوصات الـ"pcr" داخل مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط

نفّذ طلاب من الاتحاد الطلابي العام احتجاجًا داخل مكاتب شركة طيران الشرق الأوسط- جوفينور، مطالبين الشركة برد الأموال المستحقة للجامعة اللبنانية في ملف فحوصات الـ"pcr"، رافضين قرار رفع رسوم التسجيل باعتباره يحمّل الطلاب مسؤولية العجز في ميزانية الجامعة وسوء إدارتها، ومشددين على ضرورة تكوين قوة شعبية لكسر قرار رفع الرسوم استكمالًا لمسار الطعن بالقرار.

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