فرنجية بحث مع سفيريّ مصر والجزائر في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

التقى رئبس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في دارته في بنشعي، سفيريّ الجزائر رشيد بلباقي ومصر ياسر علوي، وكان بحثٌ في آخر التطوّرات الراهنة والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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