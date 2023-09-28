ابو حيدر خلال افتتاح مركز اعادة تأهيل المدمنين في ابي سمراء: للتشدد في محاكمة تجار المخدرات ومروجيها

احتفلت جمعيتا "منهج" و"أم النور" بافتتاح مركز إعادة التأهيل الداخلي للمدمنين في مجمع الفيحاء في ابي سمراء، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعميد الركن فادي ابو حيدر، وفي حضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق، مفتي عكار الشيخ زبد بكار زكريا.

وأعرب رئيس أساقفة طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، خلال افتتاح مركز إعادة التأهيل الداخلي للمدمنين في مجمع الفيحاء في ابي سمراء، عن فرحه "لما وصلت اليه هذه المبادرة الانسانية في برنامج (فرصة)، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وبروحية مفتي طرابلس وبتأكيد من مطرانية طرابلس والعمل معا".

وشكر سويف، قائد الجيش، على رعايته، مؤكدا على "الاحترام والتقدير للجيش الذي يبادر الى دعم ورعاية الحياة الاجتماعية"، لافتاً الى "معاناة المتعاطي من آفة المخدرات وما يعيشه من ظلام، إذ يخسر احباءه ومن حوله، ومن هنا الحاجة إلى احاطته بالدفع للتحرر مما هو فيه وانقاذه من الانتحار".

وأعلن أننا "بصدد متابعة ابنائنا وهذا من واجبنا، هي فرصة ورسالة وغاية تعكس الغنى والوحدة والتعاون بين المسلمين والمسيحيين مؤكدين ان لا لبنان من دون صون الكرامة الانسانية، وان الله اراد لنا أن نعيش بمحبة تضيء شمعة في مسيرة الفرد والعائلة".

من جهته، اكد العميد ابو حيدر "ان "فرصة" هي مبادرة أمل أمام ما نعيشه من تحديات وازمات وصعوبات، هي مساحه تلاق بين مكونات الشعب اللبناني لمحاربة آفة تستهدف الجميع دون استثناء من كل الطوائف ومن كل المناطق".

ولفت الى أن "مهمات كثيره يضطلع بها الجيش تندرج في اطار الدفاع عن الوطن والحفاظ على امنه واستقراره وسلمه الاهلي على امتداد مساحته، ورغم التحديات الكثيره التي تواجهه فان الجانب الاجتماعي الانمائي لا يغيب عنه ابدا ويبقى في سلم اولوياته، علما انه يأتي ضمن المهمات الثلاث بحسب قانون الدفاع الوطني، الدفاعية والامنية والانمائية".

ودعا القضاء الى "التشدد في محاكمة المجرمين تجار المخدرات ومروجيها. كما ندعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والى المشاركة كل من موقعه في الحد من انتشار هذه الآفة والتوعية والمساهمة في دعم اي نشاط او مشروع يصب في هذا الاطار".

وأضاف "كلنا مسؤولون من عسكريين وامنيين ورجال دين واعلام وبلديات وفعاليات، فلنضع جهودنا معا لمواجهة هذا الخطر الذي يزداد يوما بعد يوم ويقضي على خيرة شبابنا ويستغل اطفالنا".