أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، أنّ أمانة السجل العقاري في بعلبك- الهرمل واعتبارا من الاثنين 2 تشرين الأول 2023 سوف تفتح أبوابها لاستقبال المعاملات الجديدة وتسليم الإفادات العقارية يوم الإثنين من كل أسبوع، أما بخصوص إتمام المعاملات القديمة وتسليم المستندات وتلقي المراجعات فقد حددت لها يوم الثلفثاء من كل أسبوع.

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد العمل في أمانة السجل العقاري في بعلبك- الهرمل اعتبارا من الاثنين 2 تشرين الأول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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