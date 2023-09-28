شرف الدين حول ملف النزوح: أضع نفسي بخطر لأنني أرفع الصوت ضد المتخاذلين وضد الأمم المتحدة وأميركا

ذكر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أنّ "مأخذي على رئيس التيار الوطني الحرب النائب جبران باسيل الذي يُكبّل وزراءه الأربعة المعنيين بملف النازحين السوريين".

ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى "أنني طالبت بعقد اجتماع أمني مركزي طالما لا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى الانعقاد بغياب رئيس الجمهورية، وهذه مسؤولية وزارة الداخلية، وأنا أضع نفسي بخطر لأنني أرفع الصوت ضد المتخاذلين وضد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والتواطؤ علينا".

وأشار إلى أنّ "مفوضية شؤون اللاجئين تقوم بترغيب النازحين للمجيء الى لبنان من خلال إعطائهم البطاقة الزرقاء ورواتب شهرية، والحكومة الحالية رئيساً وأعضاء تمنع العودة وهناك إملاءات من دول عظمى لعدم فتح هذا الملف".

وشدد شرف الدين على أنّ "الحل الأنسب لملف النازحين هو انتخاب رئيس للجمهورية وطني يكون على استعداد لمتابعة الملف، وعلى وزارة الداخلية ملاحقة النازحين الذين يزورون سوريا ويعودون الى لبنان ببطاقة نازح"، معتبرًا أنّ "على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب التنحّي بالكامل عن ملف النازحين السوريين، وتكليف وزير آخر بالقيام بهذه المهمة وهناك تواطؤ بحق لبنان".