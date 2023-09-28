هاشم وبودن جالا في المنطقة الحدودية وصولا بمحاذاة الغجر ومزارع شبعا

زار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذر بودن يرافقه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، المنطقة الحدودية وصولا بمحاذاة الغجر ومزارع شبعا.
وابدى منذر "اعتزازه بما حققه لبنان من انتصارات ليعيد ارضه المحتلة"، مثمنا "تضحيات الشعب اللبناني واننا كبرلمانيين وأبناء الجزائر ندعم كل الجهود وعلى كل المستويات لاستكمال تحرير ما تبقى من الاراضي العربية المحتلة في لبنان والجولان وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بقيام دولته على ارض فلسطين وعاصمتها القدس".
بدوره، رحب النائب قاسم هاشم بـ"الضيف على ارض الجنوب حيث التاريخ المشترك بين لبنان والجزائر في مواجهة الظلم والعدوان ولبنان يعتز بعلاقته الاخوية مع الجزائريين الذين وقفوا الى جانب لبنان في ادق واصعب الظروف، واليوم نثمن التوجه لدى المعنيين في الجزائر الشقيق بما يبدوه من رغبة في مساعدة لبنان للخروج من ازماته وعلى كل الصعد والمستويات".
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