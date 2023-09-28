جمعية المصارف استنكرت ما تناولته إحدى القنوات حول تحويلات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة "فرنسبنك"

أعربت جمعية مصارف لبنان عن استنكارها الاتهامات التي قامت بها إحدى القنوات المحلية حيث تناولت تحويلات قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة "فرنسبنك" بعد اندلاع الأزمة المالية، كما واستعمالها لتعابير مرفوضة تخرج عن أصول التخاطب الإعلامي.

ولفتت إلى أنّه يهمّها في هذا الإطار أن تُذكِّر أنّ لائحة بتحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمَت إلى الهيئات القضائية الرسمية كما وإلى هيئة التحقيق الخاصة، وهي لديها الكلمة الفصل في هذا الموضوع بعيدًا عن التحليلات الإعلامية. كما تؤكد المصارف والقيمين عليها أنها وأنهم جميعاً تحت القانون وبتصرّف القضاء إجلاءً للحقيقة".