شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان لأرمن كاراباخ: «لا تغادروا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو - (أ ف ب)

حضت أذربيجان، الخميس، أرمن ناغورنو كاراباخ على البقاء في الإقليم، بعد هجومها الخاطف الذي قضى على مساعي هذه المنطقة الانفصالية للاستقلال.

وبعدما نزح أكثر من 70500 من السكّان الأرمن في المنطقة وفق يريفان، أعلنت باكو استعدادها لتنظيم زيارة للأمم المتحدة في المنطقة، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الخميس.

وقالت الوزارة إن رئيس الوزراء الأرميني «نيكول باشينيان يدرك تماماً أن السكان الأرمن يتركون ناغورنو كاراباخ بمحض إرادتهم».

وأضافت «إنه قرارهم الشخصي والذي لا علاقة له بالهجرة القسرية. إذا كان بعض السكان الأرمن لا يريدون العيش في ظل القوانين الأذربيجانية، لا يمكننا إجبارهم على القيام بذلك».

وتابعت: على العكس، ندعو السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم وإلى ان يصبحوا جزءاً من مجتمع أذربيجان متعدد الإثنيات.

وبالنسبة للأشخاص الذين قرروا البقاء في المنطقة، تعهّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنّ حقوق الأرمن في الجيب ستكون«مضمونة».

غير أن عشرات الآلاف من الأرمن فرّوا خوفاً من هجمات انتقامية عبر الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا والذي أعادت باكو فتحه، الأحد، بعد أشهر من الحصار.

وأوقفت أذربيجان ما لا يقلّ عن مسؤولَين سابقين في الجيب أثناء محاولتهما الوصول إلى أرمينيا.