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مؤسسة حياة كريمة تسلم 60 كرسيا متحركا لذوى الهمم فى محافظة السويس

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القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من سعيها المتواصل لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والدعم اللازم للأشخاص من ذوي والهمم، وفي إطار مبادرة "خٌطى" لتوفير 1000 كرسي متحرك، سلمت مؤسسة "حياة كريمة" 60 كرسيا على الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة السويس.

 

وتستهدف مبادرة "خُطى" توفير عدد 1000 كرسي متحرك لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، فضلًا عن توزيع صناديق من المواد الغذائية، حيث انطلقت المرحلة الأولى في محافظات (المنوفية - سوهاج - الأقصر) لتنطلق بعد ذلك في باقي محافظات الجمهورية بزيارة محافظات مختلفة من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة بتوفير كافة أشكال الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، وتماشيًا مع خطة الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم ومساعدتهم في خدمة أنفسهم بأنفسهم وكذلك لتسهيل إمكانية عملهم.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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