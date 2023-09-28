قوى الامن: عناصر حاجز ضهر البيدر القت القبض على شخصين بجرائم متنوّعة

اشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه "عند الساعة 20،00 من تاريخ 11/09/2023 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي جيب نوع شيروكي لون اسود متجها من البقاع باتجاه بيروت بداخله المدعو: ح. ظ. (مواليد عام 1998، لبناني) وبتفتيشه، عثر بحوزته على: /52/ غ. من مادة الكوكايين، /15/ غ. من مادة حشيشة الكيف، /0،5/ كغ. من مادة الماريجوانا، /6/ حبات ترامادول، بندقية نوع كلاشنكوف، وجعبة عسكرية بداخلها /8/ مماشط".

ولفتت الى انه "عند الساعة 23،00 من التاريخ عينه، اوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) على متن دراجة آلية لون اسود واحمر، تبين أنها مسروقة من بيروت".

زذكرت بانه "تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع "الجيب" والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما".