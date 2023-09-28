البنك المركزي يناقش عقد مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ناقش حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري- خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين- مع تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني تنظيم مؤتمر في مصر للتعريف بالشركات والبنوك الصينية باعتبار مصربوابة للقارة الإفريقية.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن الاجتماعات بين حسن عبد الله وتان جيونج ناقشت العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها زيادة التعاون المشترك، وأهمية التوسع في مجالات التعاون الإقليمي والتكامل المالي بين البلدين.

وجاءت هذه المناقشات خلال زيارة حسن عبد الله للعاصمة الصينية بكين، وقيامه والوفد المرافق له بزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصيني وذلك بحضور رامي أبو النجا نائب المحافظ، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الصين، وفق ما أورده المركزي في بيانه.

واتفق الجانبان بالعمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، لتعزيز التعاون المشترك، وفق البيان.

وأكد حسن عبد الله أن البنك المركزي المصري يرحب بتواجد بنك التنمية الصيني بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، كما دعا الجانب الصيني إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية في المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وقال رئيس بنك التنمية الصيني إنه يشجع التكامل المالي والتعاون الإقليمي على كافة المستويات بين الجانبين كما يشجع أيضا البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر.