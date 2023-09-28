10 مدارس جديدة وصيانة 18 أخرى قبل بدء العام الدراسي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024/2023 الذي سيبدأ بعد غد السبت.

وفي هذا السياق، انتهت هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء 10 مدارس جديدة من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام بالإضافة للانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لـ 18 مدرسة ليصل إجمالي عدد مدارس المحافظة 1151 مدرسة.

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن المديرية وضعت خطة لاستقبال العام الدراسي الجديد تضمنت تأهيل وتطوير عدد كبير من المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وزيادة المساحات الخضراء داخل المنشآت التعليمية والتعاون مع الأحياء ومراكز المدن والوحدات المحلية بالقرى لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، بجانب صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسي ورفع رواكد الأخشاب القديمة وخلافه من أسطح المباني وتغيير التالف ومعالجة تسرب مواسير الصرف مع تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول.

وأضاف خالد، أنه تم تشكيل جداول للإشراف الدوري على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس، ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه مما يهيئ المدرسة تهيئة كاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي.